Директория на компаниите
Stoneridge
Работите тук? Заявете вашата компания

Stoneridge Заплати

Заплатата в Stoneridge варира от $8,955 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $66,317 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Stoneridge. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $29.4K
Механичен инженер
$66.3K
Продуктов дизайнер
$9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Stoneridge е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $66,317. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Stoneridge е $29,428.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Stoneridge

Свързани компании

  • Wistron
  • HireRight
  • Apollo Global Management
  • AgileThought
  • Freshworks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси