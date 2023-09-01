Директория на компаниите
Stockbit
Stockbit Заплати

Заплатата в Stockbit варира от $12,882 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $25,835 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Stockbit. Последно актуализирано: 10/25/2025

Софтуерен инженер
Median $17K
Специалист по данни
$12.9K
Маркетинг
$20.1K

Продуктов мениджър
$25.8K
Най-високо платената позиция в Stockbit е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $25,835. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Stockbit е $18,570.

