Stenn
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Stenn Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in Spain в Stenn възлиза на €137K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Stenn. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Общо годишно
€137K
Ниво
M5
Основна
€137K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
1 Година
Години опит
18 Години
Какви са кариерните нива в Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Stenn in Spain е с годишно общо възнаграждение от €164,124. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Stenn за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Spain е €136,677.

