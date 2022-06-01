Директория на компаниите
Stanley Black & Decker
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Stanley Black & Decker Заплати

Диапазонът на заплатите на Stanley Black & Decker варира от $40,603 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $433,508 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Stanley Black & Decker. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Машинен инженер
Median $95K
Софтуерен инженер
Median $112K
Продуктов мениджър
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Хардуерен инженер
Median $89K
Бизнес анализатор
$104K
Бизнес развитие
$236K
Анализатор на данни
$42.6K
Ръководител на експерти по данни
$213K
Експерт по данни
Median $150K
Финансов анализатор
$89.1K
Графичен дизайнер
$146K
Човешки ресурси
$61.2K
Маркетинг
Median $140K
Продуктов дизайнер
$80.4K
Ръководител на програма
$434K
Ръководител на проект
$40.6K
Продажби
$152K
Ръководител софтуерно инженерство
$164K
Архитект на решения
$60.3K
Технически ръководител на програма
$141K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Stanley Black & Decker, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $433,508. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Stanley Black & Decker, е $123,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Stanley Black & Decker

Свързани компании

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси