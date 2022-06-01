Stanley Black & Decker Заплати

Диапазонът на заплатите на Stanley Black & Decker варира от $40,603 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $433,508 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Stanley Black & Decker . Последна актуализация: 8/19/2025