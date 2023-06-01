Директория на компаниите
Standard Metrics
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Standard Metrics Заплати

Диапазонът на заплатите на Standard Metrics варира от $137,200 в общо възнаграждение годишно за Успех на клиента в долния край до $211,935 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Standard Metrics. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Обслужване на клиенти
$139K
Успех на клиента
$137K
Продуктов мениджър
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Рекрутер
$151K
Продажби
$157K
Търговски инженер
$179K
Софтуерен инженер
$157K
Ръководител софтуерно инженерство
$212K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Standard Metrics, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,935. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Standard Metrics, е $156,733.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Standard Metrics

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси