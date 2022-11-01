Директория на компаниите
Standard Chartered
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Standard Chartered Заплати

Диапазонът на заплатите на Standard Chartered варира от $16,994 в общо възнаграждение годишно за Корпоративно развитие в долния край до $502,500 за Инвестиционен банкер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Standard Chartered. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $52.5K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Технически ръководител на програма
Median $150K
Счетоводител
$204K
Бизнес анализатор
$26.4K
Корпоративно развитие
$17K
Анализатор на данни
$20K
Експерт по данни
$43.9K
Финансов анализатор
$17.1K
Информационен технолог (ИТ)
$39.4K
Инвестиционен банкер
$503K
Консултант по управление
$57.1K
Продуктов дизайнер
$69.1K
Ръководител на програма
$60K
Ръководител на проект
$43.1K
Продажби
$56.5K
Анализатор по киберсигурност
$18K
Архитект на решения
$43.3K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Standard Chartered, е Инвестиционен банкер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $502,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Standard Chartered, е $43,225.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Standard Chartered

Свързани компании

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси