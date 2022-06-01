Директория на компаниите
Stampli
Stampli Заплати

Диапазонът на заплатите на Stampli варира от $110,342 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $125,485 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Stampli. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Маркетинг
$119K
Продуктов мениджър
$110K
Софтуерен инженер
$125K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Stampli, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,485. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Stampli, е $119,400.

