Директория на компаниите
SSI SCHÄFER
Работите тук? Заявете вашата компания

SSI SCHÄFER Заплати

Заплатата в SSI SCHÄFER варира от $43,432 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $102,000 за Правен в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SSI SCHÄFER. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $80K
Обслужване на клиенти
$43.4K
Правен
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Проектен мениджър
$83.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SSI SCHÄFER е Правен at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $102,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SSI SCHÄFER е $81,739.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за SSI SCHÄFER

Свързани компании

  • Square
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ssi-schafer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.