SSE Заплати

Заплатата в SSE варира от $39,806 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $86,430 за Строителен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SSE. Последно актуализирано: 11/30/2025

Строителен инженер
$86.4K
Механичен инженер
$39.8K
Анализатор по киберсигурност
$41.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Софтуерен инженер
$63.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SSE е Строителен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $86,430. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SSE е $52,910.

