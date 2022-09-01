Директория на компаниите
SSAI
SSAI Заплати

Заплатата в SSAI варира от $49,750 общо възнаграждение годишно за Технически писател в долния край до $100,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SSAI. Последно актуализирано: 11/30/2025

Софтуерен инженер
Median $100K
Продуктов дизайнер
$80.4K
Технически писател
$49.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SSAI е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $100,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SSAI е $80,400.

Други ресурси

