Директория на компаниите
SRI International
Работите тук? Заявете вашата компания

SRI International Заплати

Заплатата в SRI International варира от $100,667 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $271,350 за Мениджър на технически програми в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SRI International. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Хардуерен инженер
P3 $101K
P5 $157K
Специалист по данни
Median $150K
Софтуерен инженер
Median $125K

Научен изследовател

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Биомедицински инженер
$128K
Химичен инженер
$124K

Изследователски инженер

Механичен инженер
$154K
Проектен мениджър
$196K
Мениджър на технически програми
$271K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SRI International е Мениджър на технически програми at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $271,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SRI International е $150,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за SRI International

Свързани компании

  • FINRA
  • Battelle
  • MITRE
  • TIAA
  • The Aerospace Corporation
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sri-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.