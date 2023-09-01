Директория на компаниите
Squid Cloud
Squid Cloud Заплати

Медианната заплата на Squid Cloud е $83,067 за Бизнес развитие . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Squid Cloud. Последно актуализирано: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Бизнес развитие
$83.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Squid Cloud е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $83,067. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Squid Cloud е $83,067.

Други ресурси

