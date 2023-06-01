Директория на компаниите
Splitit Заплати

Заплатата в Splitit варира от $111,401 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $392,000 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splitit. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов мениджър
$121K
Продажби
$392K
Софтуерен инженер
$111K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

