Директория на компаниите
Split Software
Работите тук? Заявете вашата компания

Split Software Заплати

Заплатата в Split Software варира от $78,400 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $208,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Split Software. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $208K
Аналитик данни
$81.6K
Човешки ресурси
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Архитект на решения
$174K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Split Software is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Split Software

Свързани компании

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси