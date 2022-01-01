Директория на компаниите
Splice
Splice Заплати

Заплатата в Splice варира от $124,375 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $251,250 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splice. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $139K
Продуктов мениджър
Median $160K
Бизнес развитие
$251K

Финансов аналитик
$124K
Маркетинг
$235K
Продуктов дизайнер
$220K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Splice е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $251,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Splice е $190,072.

