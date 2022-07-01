Директория на компаниите
Splash Financial
Работите тук? Заявете вашата компания

Splash Financial Заплати

Заплатата в Splash Financial варира от $180,000 общо възнаграждение годишно за Мениджър софтуерно инженерство в долния край до $240,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splash Financial. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $240K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $180K
Информационен технолог (ИТ)
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Splash Financial is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splash Financial is $221,100.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Splash Financial

Свързани компании

  • Spotify
  • Stripe
  • Roblox
  • PayPal
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси