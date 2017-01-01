Директория на компаниите
SPIX Industry
    Voice Experience by SPIX provides intelligent voice assistants designed for technicians, transforming digital interactions and boosting productivity within the European industrial sector.

    https://spix-industry.com
    2013
    30
    $1M-$10M
