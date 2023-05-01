Директория на компаниите
Spirit Airlines
Работите тук? Заявете вашата компания

Spirit Airlines Заплати

Заплатата в Spirit Airlines варира от $91,800 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $143,100 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Spirit Airlines. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов мениджър
Median $143K
Аналитик данни
$91.8K
Проектен мениджър
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Софтуерен инженер
Median $100K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Spirit Airlines is Продуктов мениджър with a yearly total compensation of $143,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spirit Airlines is $111,908.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Spirit Airlines

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Apple
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси