Spirent Communications
Spirent Communications Заплати

Заплатата в Spirent Communications варира от $87,063 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $201,000 за Инженер по продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Spirent Communications. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $135K

Нетуъркинг инженер

Маркетингови операции
$87.1K
Продуктов мениджър
$152K

Инженер по продажби
$201K
Мениджър софтуерно инженерство
$164K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Spirent Communications е Инженер по продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Spirent Communications е $152,471.

