SPINS
SPINS Заплати

Заплатата в SPINS варира от $54,725 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $201,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SPINS. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $120K
Аналитик данни
$54.7K
Финансов аналитик
$84.1K

Софтуерен инженер
$91.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$201K
The highest paying role reported at SPINS is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SPINS is $91,800.

