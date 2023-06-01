Директория на компаниите
Soroban Capital Partners
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Soroban Capital Partners, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.

    https://sorobancap.com
    Уебсайт
    2010
    Година на основаване
    45
    Брой служители
    $1M-$10M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Soroban Capital Partners

    Свързани компании

    • Spotify
    • Facebook
    • Netflix
    • PayPal
    • Square
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси