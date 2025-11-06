Възнаграждението за Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в SoftServe варира от PLN 140K на year за L2 до PLN 272K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Warsaw Metropolitan Area възлiza на PLN 265K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност