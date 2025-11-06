Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ukraine в SoftServe варира от UAH 420K на year за L1 до UAH 2.74M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Ukraine възлiza на UAH 2.13M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
