SoftServe
SoftServe Софтуерен инженер Заплати в Ukraine

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ukraine в SoftServe варира от UAH 420K на year за L1 до UAH 2.74M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Ukraine възлiza на UAH 2.13M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в SoftServe?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

DevOps инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SoftServe in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 3,511,452. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SoftServe за позицията Софтуерен инженер in Ukraine е UAH 2,131,953.

