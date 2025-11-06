Директория на компаниите
SoftServe
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Krakow Metropolitan Area

SoftServe Софтуерен инженер Заплати в Krakow Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в SoftServe варира от PLN 191K на year за L2 до PLN 309K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 246K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в SoftServe?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

DevOps инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SoftServe in Krakow Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от PLN 341,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SoftServe за позицията Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area е PLN 246,059.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за SoftServe

Свързани компании

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси