Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в SoftServe варира от PLN 191K на year за L2 до PLN 309K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 246K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
