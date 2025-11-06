Директория на компаниите
SoftServe
SoftServe Софтуерен инженер Заплати в Colombia

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Colombia в SoftServe възлiza на COP 167.51M на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Colombia възлiza на COP 200.61M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Виж 1 още нива
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в SoftServe?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

DevOps инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SoftServe in Colombia е с годишно общо възнаграждение от COP 221,065,455. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SoftServe за позицията Софтуерен инженер in Colombia е COP 200,607,008.

