SoftServe
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Bulgaria

SoftServe Софтуерен инженер Заплати в Bulgaria

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Bulgaria в SoftServe варира от BGN 59.3K на year за L2 до BGN 61.9K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Bulgaria възлiza на BGN 57.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в SoftServe?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

DevOps инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SoftServe in Bulgaria е с годишно общо възнаграждение от BGN 129,178. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SoftServe за позицията Софтуерен инженер in Bulgaria е BGN 61,776.

Други ресурси