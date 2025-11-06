Възнаграждението за Софтуерен инженер in Bulgaria в SoftServe варира от BGN 59.3K на year за L2 до BGN 61.9K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Bulgaria възлiza на BGN 57.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
