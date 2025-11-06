Възнаграждението за Бизнес анализатор in Poland в SoftServe възлiza на PLN 209K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 211K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftServe. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***