Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Poland в Softeq възлиза на PLN 214K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Softeq. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 214K
Ниво
-
Основна
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Последни подадени заплати
Вижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Softeq in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 265,392. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Softeq за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 185,774.

