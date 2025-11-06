Директория на компаниите
SoftBank
SoftBank Софтуерен инженер Заплати в Greater Tokyo Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Tokyo Area в SoftBank възлиза на ¥5.89M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SoftBank. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Общо годишно
¥5.89M
Ниво
L3
Основна
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Бонус
¥2.54M
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SoftBank in Greater Tokyo Area е с годишно общо възнаграждение от ¥14,567,298. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SoftBank за позицията Софтуерен инженер in Greater Tokyo Area е ¥3,573,168.

