Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in New York City Area в Socure възлиза на $210K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Socure. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Общо годишно
$210K
Ниво
Lead Data Scientist
Основна
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Socure, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Socure in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $218,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Socure за позицията Специалист по данни in New York City Area е $160,000.

