Societe Generale
Societe Generale Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in India в Societe Generale варира от ₹6.62M на year за L3 до ₹6.94M на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Societe Generale in India е с годишно общо възнаграждение от ₹14,020,144. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Societe Generale за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in India е ₹4,372,537.

