Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Societe Generale варира от ₹1.69M на year за L1 до ₹2.69M на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.96M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
