Societe Generale
  Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Societe Generale Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Societe Generale варира от ₹1.69M на year за L1 до ₹2.69M на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.96M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Societe Generale?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Societe Generale in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,661,308. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Societe Generale за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,965,767.

