Възнаграждението за Проектен мениджър in France в Societe Generale възлiza на €103K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in France възлiza на €71.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
