Възнаграждението за Продуктов мениджър in India в Societe Generale варира от ₹4.93M на year за L4 до ₹4.6M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.5M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Societe Generale in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,730,145. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Societe Generale за позицията Продуктов мениджър in India е ₹4,636,968.

