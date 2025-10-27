Възнаграждението за Продуктов мениджър in India в Societe Generale варира от ₹4.93M на year за L4 до ₹4.6M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.5M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
