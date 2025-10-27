Директория на компаниите
Societe Generale
  • Заплати
  • Финансов анализатор

  • Всички заплати в Финансов анализатор

Societe Generale Финансов анализатор Заплати

Възнаграждението за Финансов анализатор in United States в Societe Generale възлiza на $250K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $250K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Допринеси
Какви са кариерните нива в Societe Generale?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в Societe Generale in United States е с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Societe Generale за позицията Финансов анализатор in United States е $250,000.

