Възнаграждението за Специалист по данни in France в Societe Generale варира от €41.4K на year за L1 до €31.2K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in France възлiza на €44.6K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Societe Generale. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Виж 3 още нива
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Societe Generale in France е с годишно общо възнаграждение от €52,161. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Societe Generale за позицията Специалист по данни in France е €40,020.

