Societe Generale
Societe Generale Заплати

Диапазонът на заплатите на Societe Generale варира от $19,391 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $250,000 за Финансов анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Societe Generale. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Median $27.1K
Продуктов мениджър
L4 $56.8K
L5 $53K

Бизнес анализатор
Median $20.7K
Продуктов дизайнер
Median $56.6K

UX дизайнер

Финансов анализатор
Median $250K
Ръководител на проект
Median $82.4K
Анализатор на данни
$65.6K
Информационен технолог (ИТ)
$149K
Инвестиционен банкер
$28.1K
Правен отдел
$189K
Консултант по управление
$56.4K
Ръководител на програма
$240K
Анализатор по киберсигурност
$76.4K
Ръководител софтуерно инженерство
$197K
Архитект на решения
$121K
Технически ръководител на програма
$69.3K
Технически писар
$40.3K
Най-високоплатената роля, докладвана в Societe Generale, е Финансов анализатор с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Societe Generale, е $56,388.

