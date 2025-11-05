Директория на компаниите
Snap Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в Greater Los Angeles Area

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Los Angeles Area в Snap варира от $818K на year за L5 до $1.56M на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $670K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)

  • 13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Snap in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $1,563,977. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snap за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Los Angeles Area е $762,814.

