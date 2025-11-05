Snap Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Snap варира от $208K на year за L3 до $927K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $410K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L3 Software Engineer ( Начално ниво ) $208K $139K $59.2K $9.6K L4 $412K $198K $214K $0 L5 $570K $247K $323K $347 L6 Staff Software Engineer $758K $281K $443K $34.1K Виж 4 още нива

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен Алтернативен 1 Алтернативен 2 Алтернативен 3 100 % ГОД 1 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване: 100 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.33 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.77 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ГОД 1 33 % ГОД 2 13 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 54 % се придобива в 1st - ГОД ( 4.50 % месечно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.75 % месечно )

13 % се придобива в 3rd - ГОД ( 1.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Какъв е графикът за придобиване в Snap ?

