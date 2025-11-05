Директория на компаниите
Snap
Snap Софтуерен инженер Заплати в Greater Los Angeles Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Los Angeles Area в Snap варира от $199K на year за L3 до $816K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $373K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
Software Engineer(Начално ниво)
$199K
$143K
$55K
$1K
L4
$377K
$189K
$187K
$0
L5
$554K
$254K
$300K
$0
L6
Staff Software Engineer
$653K
$261K
$384K
$8.2K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)

  • 13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Включени длъжности

Мобилен софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

Софтуерен инженер за виртуална реалност

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Snap in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $815,556. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snap за позицията Софтуерен инженер in Greater Los Angeles Area е $385,000.

