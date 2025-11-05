Snap Рекрутър Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Рекрутър in New York City Area в Snap възлiza на $158K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

Последни подадени заплати

Няма намерени заплати

График на придобиване Основен Алтернативен 1 Алтернативен 2 Алтернативен 3 100 % ГОД 1 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване: 100 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.33 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.77 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ГОД 1 33 % ГОД 2 13 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 54 % се придобива в 1st - ГОД ( 4.50 % месечно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.75 % месечно )

13 % се придобива в 3rd - ГОД ( 1.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Какъв е графикът за придобиване в Snap ?

