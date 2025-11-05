Директория на компаниите
Snap
Snap Продуктов мениджър Заплати в Greater London Area

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater London Area в Snap варира от £171K на year за L4 до £325K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £189K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)

  • 13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Snap in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £389,467. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snap за позицията Продуктов мениджър in Greater London Area е £203,428.

