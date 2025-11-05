Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Greater Los Angeles Area в Snap варира от $130K до $190K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025
Средно общо възнаграждение
100%
ГОД 1
В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ГОД 1
33%
ГОД 2
13%
ГОД 3
В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)
13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)
Monthly vesting, no 1 year cliff