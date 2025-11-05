Директория на компаниите
Snap Анализатор на данни Заплати в Greater Los Angeles Area

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Greater Los Angeles Area в Snap варира от $130K до $190K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Snap. Последна актуализация: 11/5/2025

$150K - $171K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (8.33% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (2.77% месечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (2.77% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 54% се придобива в 1st-ГОД (4.50% месечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (2.75% месечно)

  • 13% се придобива в 3rd-ГОД (1.08% месечно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Snap in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $189,980. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Snap за позицията Анализатор на данни in Greater Los Angeles Area е $130,410.

    Не са намерени препоръчани работни места за Snap

