Средна заплата Snap Accountant Los Angeles, CA Общо годишно $120K Ниво - Основна $100K Stock (/yr) $20K Бонус $0 Години в компанията 4 Години Години опит 4 Години

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус

График на придобиване Основен Алтернативен 1 Алтернативен 2 Алтернативен 3 100 % ГОД 1 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване: 100 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.33 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.77 % месечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.77 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ГОД 1 33 % ГОД 2 13 % ГОД 3 Тип акции RSU В Snap, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 54 % се придобива в 1st - ГОД ( 4.50 % месечно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.75 % месечно )

13 % се придобива в 3rd - ГОД ( 1.08 % месечно ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Какъв е графикът за придобиване в Snap ?

