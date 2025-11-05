Директория на компаниите
Smith+Nephew
Smith+Nephew Софтуерен инженер Заплати в Pittsburgh Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pittsburgh Area в Smith+Nephew възлiza на $126K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Pittsburgh Area възлiza на $125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smith+Nephew. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Smith+Nephew?

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Smith+Nephew in Pittsburgh Area е с годишно общо възнаграждение от $170,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smith+Nephew за позицията Софтуерен инженер in Pittsburgh Area е $127,000.

