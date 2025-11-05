Възнаграждението за Софтуерен инженер in Pittsburgh Area в Smith+Nephew възлiza на $126K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Pittsburgh Area възлiza на $125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smith+Nephew. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
