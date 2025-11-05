Директория на компаниите
Smith+Nephew
Smith+Nephew Софтуерен инженер Заплати в Greater Boston Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Boston Area в Smith+Nephew възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smith+Nephew. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Smith+Nephew
Systems Engineer
Andover, MA
Общо годишно
$100K
Ниво
L1
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Smith+Nephew in Greater Boston Area е с годишно общо възнаграждение от $240,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smith+Nephew за позицията Софтуерен инженер in Greater Boston Area е $95,000.

