Възнаграждението за Софтуерен инженер in Minneapolis-St. Paul Area в SmartThings варира от $109K на year за Software Engineer до $192K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Minneapolis-St. Paul Area възлiza на $151K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SmartThings. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност