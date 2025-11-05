Директория на компаниите
SmartThings
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Minneapolis-St. Paul Area в SmartThings варира от $109K на year за Software Engineer до $192K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Minneapolis-St. Paul Area възлiza на $151K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SmartThings. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area е с годишно общо възнаграждение от $245,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SmartThings за позицията Софтуерен инженер in Minneapolis-St. Paul Area е $150,000.

