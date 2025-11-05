Директория на компаниите
Smartsheet
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • United Kingdom

Smartsheet Софтуерен инженер Заплати в United Kingdom

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United Kingdom в Smartsheet варира от £63.1K на year за SE I до £160K на year за Senior SE II. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £82.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smartsheet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE I
(Начално ниво)
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Smartsheet in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £181,118. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smartsheet за позицията Софтуерен инженер in United Kingdom е £75,462.

Други ресурси