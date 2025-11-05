Директория на компаниите
Smartsheet
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • India

Smartsheet Софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Smartsheet възлiza на ₹5.48M на year за Senior SE I. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.08M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smartsheet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE I
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Smartsheet in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,874,581. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smartsheet за позицията Софтуерен инженер in India е ₹5,075,582.

