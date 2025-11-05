Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Smartsheet възлiza на ₹5.48M на year за Senior SE I. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.08M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smartsheet. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Smartsheet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В Smartsheet, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)
34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)
