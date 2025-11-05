Директория на компаниите
Smartsheet
Smartsheet Софтуерен инженер Заплати в Greater Houston Area

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Smartsheet. Последна актуализация: 11/5/2025

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Smartsheet, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Smartsheet in Greater Houston Area е с годишно общо възнаграждение от $427,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Smartsheet за позицията Софтуерен инженер in Greater Houston Area е $208,000.

